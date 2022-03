Covid, nelle Marche altri 2.616 positivi e l'incidenza si avvicina a quota 1.200. Ecco dove il virus circola di più/ Il trend

ANCONA - Continuano a correre, anche nelle Marche, i nuovi contagi Covid, spinti dalla variante Omicron-2 che sta gonfiando i numeri della quarta ondata, tanto che qualcuno già la identifica come la quinta. La crescita dei contagi, fino ad oggi, ha avuto effetti limitati sulle strutture ospedaliere: i ricoverati restano molto al di sotto dei numeri di 12 mesi fa, con pochissimi in terapia intensiva. Merito della diffusa copertura vaccinale, tanto che le Marche, da lunedì, sono tornate in zona bianca. Oggi, mercoledì 23 marzo, il Gores ha segnalato 2.616 nuovi positivi (ieri erano stati 3.513), con una percentuale di positività del 44,3% (dal 44,1%) sui 5.907 tamponi testati (7,698). Continua la risalita dell'incidenza, che oggi arriva a 1.191,62 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.178,82).

I contagi per provincia

I numeri giornalieri fluttuano, ma la "classifica" dell province marchigiane più o meno è sempre la stessa: Ancona prima nei contagi giornalieri con 817 casi, seguita da Macerata (506), Ascoli Piceno (447), Pesaro Urbino (401) e Fermo (333). Sono 112 i contagiati provenienti da fuori regione.

I contagi per classi di età

Aldilà delle consuete fasce intermedie, da sempre le più colpite, cominciano ad alzarsi i numeri dei contagi dei più anziani: 241 casi per i 60-69enni, 223 per i 70-79enni e 230 per gli 80-89enni. Il virus continua comunque a circolare tra la popolazione con la più alta percentuale di no-vax: 637 casi per 25-44enni e 552 per i 45-59enni.

IL TREND DEI CONTAGI

