Covid, nelle Marche 208 positivi nelle ultime 24 ore: più di un terzo degli infetti in una sola provincia/ La progressione del contagio

ANCONA - Resta alto, nelle Marche, il numero dei contagiati dal Covid, spinto in alto dal proliferare della variante Delta. Oggi, giovedì 19 agosto, sono stati infatti 208 i nuovi positivi segnalati dal Gores, il 16,2% dei 1.283 tamponi nuove diagnosi analizzati. L'incidenza resta sostanzialemnte stabile a 74,13 casi settimanali su 100mila persone. È ancora Macerata la provincia con più positivi (74), seguita da Ancona (44), Fermo (35), Ascoli Piceno (28), Pesaro-Urbino (14). Sono 13 i casi provenienti da fuori regione.

Dei 208 nuovi positivi 39 sono sintomatici, 71 sono dovuti a contatti stretti con positivi, 51 a contatti domestici, 3 in ambiente di vita/socialità e 3 in ambito lavorativo; per 39 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.

ZERO DECESSI, +1 nei RICOVERI

Salgono anche oggi i ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 54, 1 più di ieri. Restano stabili a 9 quelli in terapia intensiva, calano quelli in semi intensiva (5, -1) e salgono i dgeneti nei reparti non intensivi (40, +2). Sono 14 (-5) i pazienti asistiti nei Pronto soccorso. Anche oggi, per fortuna, non sono stati registrati decessi. I morti nelle Marche, da inizio pandemia, sono stati 3.043, 1.709 uomini e 1.334 donne.

