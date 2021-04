Coronavirus, altri 15 morti in un giorno nelle Marche: sono 2.752 dall'inizio dell'epidemia/ La progressione del contagio

ANCONA - La campagna vaccinale sta accelerando, le Marche sembrano vicine alla conferma della zona arancione, ma non si ferma la scia di lutti legata all'epidemia di Covid. Sono stati infatti 15 i morti segnalati oggi, giovedì 8 aprile, dal Gores nelle Marche. Sono deceduti 7 uomini e 8 donne, tutti già colpiti da altre malattie. La vittima più giovane è stata una 74enne di Ancona, la più anziana una 97enne di Camerano (An).

Acquaroli non vuole più le Marche in zona rossa: «Restrizioni alle singole città che superano il limite dei contagi»

Nelle Marche sono morte 2.752 persone dall'inizio dell'emergenza coronavirus: 1.544 uomini e 1.208 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% era affetto anche da altre malattie. Il maggior numero di decessi si sono verificati in provincia di Pesaro e Urbino (917), seguita da Ancona (861), Macerata (460), Fermo (264) e Ascoli (221). Sono 29 le vittime provenienti da fuori regione.

Caos AstraZeneca, Saltamartini: «Seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Liste per vaccinarsi? Aspettiamo il ministero»

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Stop AstraZeneca agli under 60. Nelle Marche 32 centri per i vaccini Covid per i medici di famiglia: ecco dove

CALANO ANCORA I RICOVERATI

Calano leggermente i ricoverati per Covid nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono scesi a 893 (-4 rispetto a ieri). Calano i degenti in Terapia intensiva (138, -1) e in Semintensiva (204, -5), ma salgono nei reparti non intensivi (551, +2). Scende a 260 il numero di ospiti di strutture territoriali (-2), mentre cala decisamente quello degli assistiti dai pronto soccorso (50, -14). In salita i positivi in isolamento domiciliare (7.441, +12) e in calo le quarantene per contatto con positivi (14.450, -491).

