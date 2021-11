Covid, nelle Marche i nuovi contagi oggi sono 73 ma su un basso numero di tamponi. Crescono ancora incidenza e ricoveri. Una vittima /Il trend del virus

ANCONA - Sono 73 i nuovi casi di contagio Covid oggi 8 novembre 2021 nelle Marche. Un dato in calo ma che riflette l'esiguo numero di tamponi esaminati nel percorso diagnostico: 809. La percentuale di positività è del 9% (ieri era al 7,5%). Il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è del 66,27 (ieri era 64,40). Una vittima, un 89enne di Vallefoglia.

Aumentano le persone contagiate ricoverate: una in terapia intensiva, 4 in semintensiva e una in non intensiva. Sei nuovi ricoveri a fronte di tre dimissioni.

Dei 73 nuovi casi 32 sono stati registrati nella provincia di Pesaro Urbino, poi nell'ordine: Ancona (19), Macerata (14), Ascoli Piceno (e) e Fermo (2). Tre sono i nuovi positivi di fuori regione.

