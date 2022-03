Covid, nelle Marche 1.533 nuovi positivi e incidenza che torna a salire, ma la settimana è da zona bianca/ Il trend

ANCONA - Continua, anche nelle Marche, il "raffreddamento" della quarta ondata Covid spinta dalla variante Omicron. Il numero dei positivi è in una fase di stabilizzazione, ma il calo dei sintomatici si riflette sui ricoverati e sulla pressione sui reparti ospedalieri, tanto che per la prima volta dopo mesi si chiude una settimana con numeri da zona bianca. Numeri che non autorizzano ancora un totale abbassamento della guardia nei confronti della pandemia, perchè dimostrano che, malgrado lo scudo vaccinale, il virus ancora circola. Oggi, sabato 5 marzo, il Gores ha segnalato 1.533 nuovi positivi (ieri erano stati 1.502), con un tasso di positività del 43,8% (dal 41,6%) sui 2.497 tamponi analizzati (ieri erano 3.614). L'incidenza torna a salire e si attesta a 602,03 casi settimanali ogni 100mila abitanti (584,38)

IL TREND DEI CONTAGI

