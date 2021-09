Covid, nelle Marche 224 positivi in 24 ore: ecco dove il virus continua a correre. Stabili i ricoveri/ Il trend dei contagi

ANCONA - Si impenna di nuovo il numero dei positivi al Covid nelle Marche, spinto dal dilagare della variante Delta. Oggi, giovedì 2 settembre, il Gores ha segnalato 224 nuovi infettati, il 12,4% dei 1.620 tamponi nuove diagnosi analizzati. L'incidenza si attesta a 77,59 casi su 100mila persone. È ancora Macerata la provincia con più positivi (58), seguita da Pesaro Urbino (52), Fermo (45), Ancona (40) e Ascoli Piceno (22). Sono 7 i contagi provenienti da fuori regione.

NESSUN DECESSO, RICOVERI STABILI

Restano stabili a 87 i ricoverati per Covid nelle Marche. I pazienti in terapia intensiva restano 19, salgono quelli in semi intensiva (22, +2) e scendono quelli nei reaprti non intensivi (46, -2). Sono 10 (-1) i pazienti assistiti nei Pronto soccorso. Oggi non è stato segnalato alcun decesso legato al Covid. Nelle Marche, da inizio pandemia, sono morte 3.047 persone, 1.711 uomini e 1.336 donne. Dei 224 nuovi positivi 39 erano sintomatici, 57 dovuti a contatti stretti con positivi, 66 a contatti domestici, 7 in ambito di vita/socialità e 4 in ambiente lavorativo; per 48 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

IL TREND DEI CONTAGI

