Coronavirus, solo 5 nuovi positivi nelle Marche: due province a quota zero/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Numeri ancora in calo e primo weekend senza la spada di Damocle del coprifuoco: nelle Marche continunano ad abbassarsi le curve Covid, ma con il comparire dei primi casi di variante Delta non è ancora il caso di abbandonare la prudenza. Oggi, sabato 26 giugno, il Gores ha segnalto solo 5 nuovi positivi nelle Marche.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1789 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi (di cui 294 screening con percorso Antigenico) e 902 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,6%). Due province a quota zero (Macerata e Ascoli Piceno), i casi positivi vengono da quelle di Pesaro Urbino (2), Fermo (1), Ancona (1) e da fuori regione).

L’infettivologo Tavio: «Era soltanto questione di tempo. La vera partita si gioca in autunno, avanti con i vaccini»

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

SOLO UN POSITIVO AI TEST RAPIDI

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (2 casi rilevati), contatti in setting domestico (1 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (2 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.294 test antigenici effettuati e n.1 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%.

