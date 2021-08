Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 126. Le province più a rischio. Nessuna vittima/Il trend dei contagi

ANCONA - I nuovi contagi da Covid oggi, domenica 1 agosto 2021, nelle Marche sono 126, con il tasso di incidenza al 55,01 ogni centomila abitanti. La divisione per provincia: Ancona 37, Pesaro-Urbino 33, Macerata 28, Fermo 17, Ascoli 1 e 10 i casi da fuori regione.

I nuovi positivi per contatto domestico sono 39, 28 quelli contagiati per rapporti stretti. In crescita i ricoveri: +4.

IL TREND DEI CONTAGI

