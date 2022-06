Covid, 824 nuovi positivi nelle Marche e l'incidenza risale verso 300. Ma calano i ricoverati/ Il trend

ANCONA - Continua, anche nelle Marche, la fase di ripresa dei contagiati giornalieri dal Covid, con numeri spinti in alto dalla variante Omicron 5. Con l'incidenza tornata vicina a quota 300, comunque, conforta che il rialzo non si stia riverberando anche sull'occupazione ospedaliera, tanto che oggi i ricoverati legati al Covid sono in calo.

Oggi, venerdì 17 giugno, sono stati 824 i positivi al Covid (ieri erano stati 844), con una percentuale di positività del 37,5% (ieri 34,9%) sui 2.194 (2.415) tamponi diagnostici analizzati. L'incidenza continua nella sua risalita e si attesta a 294,88 casi settimanali ogni 100mila abitanti (272,54). Oggi non sono stati segnalati decessi al Covid, nelle Marche le vittime dall'inizio della pandemia restano 3.923, 2.165 uomini e 1.758 donne. In calo i ricoverati, che oggi sono 62, 2 meno di ieri. Stabili a 5 quelli in terapia intensiva, scendono a 57 (-2) queli in area medica.

IL TREND DEI CONTAGI

