Covid, i nuovi contagi oggi nelle Marche sono 1.092, percentuale di positività al 40,5%. Età e province, ecco dove il virus infetta di più /Il trend

ANCONA - I nuovi contagi Covid nelle Marche oggi, 2 marzo 2022, sono 1.092, su 2.697 tamponi analizzati nel percorso diagnosi-screening. La percentuale di positività è del 40,5%, i tasso di incidenza su 100mila abitanti è di 6312,67.

La situazione dei posivi divisi per provincia nelle Marche

Ancona non molla la posizione di capoclassifica della quarta ondata di Covid per numero di contagi. E infatti anche oggi è la provinci con il maggior numeri di nuovi positivi: 319. A seguire nell'ordine le province di Macerata con 236, Pesaro Urbino con 165, Fermo con 160 e Ascoli con 153. Sono 59 i nuovi contagiati di fuori regione.

Età, restano le fasce no-vax quelle con il numero maggiore di nuovi contagi

Sono sempre le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle in cui quotidianamente registriamo il più elevato numero di nuovi contagi Covid nelle Marche. Due fasce di età in cui resiste lo zoccolo duro di no-vax che neppure l'inizio della somministrazione del vaccino Novavax, prodotto con una tecnica tradizionale, sembra riuscire a convincere. Nella fascia 25-44 anni nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 260, in quella 45-59 sono 226. Sono invece 103 i nuovi contagiati nella fascia 6-11 anni, quella dei bambini della scuola elementare

