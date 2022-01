Le Marche oggi contano 5.766 nuovi contagi. Oltre duemila sono bambini tra 6 e 10 anni. Province, ecco dove il virus corre di più /Il trend dei ricoveri

ANCONA - Omicron continua a infettare. La variante Covid "importata" dal Sud Africa corre, più contagiosa della Delta sta mettendo in ginocchio non solo l'Italia. Ma a quanto sembra Omicron è meno aggressiva sulla salute, merito dei vaccini sicuramente. Colpisce invece duro i no vax. E negli ultimi giorni sono in aumento anche le vittime.

Nelle Marche nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid sono 5.766, mai così tanti dall'inizio della pandemia, ormai due anni fa. Più di duemila sono i nuovi contagi tra i bambini della scuola elementare.Il numero dei tamponi eseguiti anche è molto elevato, sono stati 22.541. Siamo ancora, fa sapere l'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche, nella fase di recupero dell'arretrato del tracciamento. La percentuale di positività è del 25,6% e il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è di 1.257,42.

Dal grafico è evidente la crescita dell'incidenza cumulativa su 100mila abitanti nelle Marche

Numeri che fanno impennare quelli delle persone in quarantena, con il conseguente riflesso sulle presenze nelle scuole e nelle aziende.

In due province i nuovi contagi Covid corrono più delle altre

Sono la provincia di Ancona con 1.720 nuovi positivi e quella di Pesaro Urbino con 1.430 le due province in cui il virus corre di più. Poi a seguire quelle di Macerata con 920, Ascoli Piceno con 779 e Fermo con 639. Sono 278 i nuovi positivi di fuori regione.

Sono i bambini a trainare la locomotiva dei nuovi contagi Covid

I bambini della scuola elementare per la prima volta dall'inizio della pandemia sono in cima ai nuovi contagiati. Con 2.060 positivi nelle ultime 24 ore (anche se il dato risente del recuoero del dati del tracciamento) nella fascia 6-10 anni. Complessivamente tra 0 e 18 anni i nuovi contagi sono 2.773 dei 5.766 totali. Il virus continua comunque a colpitre le due fasce di età dove maggiore è la presenza dei no-vax: sono 1.149 i nuovi infetti in quella 25-44 anni e 944 tra 45 e 59.

Dei posti letto occupati in terapia intensiva il 72% sono pazienti non vaccinati.

Trend giorno per giorno dei ricoveri

