Aumentano i nuovi contagi, oggi nelle Marche sono 2.393. Province, ecco dove il virus corre di più. Incidenza ancora in crescita

ANCONA - Pare certo ormai che la prossima settimana le Marche restino in zona gialla, tranne una improvvisa fiammata del virus e i numeri di nuovi positivi e incidenza comunque in aumento. E specie vista l'imprevedibilità del Covid che ci ha abituato a varianti che impediscono previsioni, ma una declassazione in arancione non appare tanto realistica ad oggi. A tenere la regione nell'attuale fascia di restrizioni sono i numeri dei ricoveri. Al di là delle tante previsioni che troviamo ormai ovunque, ci resta solo di attendere venerdì, quando il governo valuterà l'andamento della pandemia con gli scienziati.

La certezza oggi sono i dati dei nuovi contagi, che nelle Marche nelle ultime 24 ore sono 2.393 (ieri 1.745), su 12.509 tamponi analizzati nel percosto diagnostico-screening (ieri 14.001). La percentuale di positività oggi è del 19,1% (era del 12,5%), il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è di 890,63 (il precedente era 874,65).

Intanto sul fronte della vaccinazione c'è da registrare che ieri nelle Marche sono state somministrate 19.012 dosi, di cui 1.716 prime, 1.876 richiami e 15.420 booster.

