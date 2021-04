Covid, i nuovi contagi di oggi nelle Marche sono 406. Ecco le province più a rischio /L'andamento del virus in tempo reale

ANCONA - Meno contagi da Covid che nelle ultime settimane passate in zona rossa. Ma anche in discesa dai dati che hanno permesso alla regione di passare in zona arancione martedì scorso. Ma il calo è ancora lento, anche se la zona gialla per le Marche appare più vicina. Diminuisce anche la pressione sugli ospedali, resta alto il numero delle vittime del coronavirus. L'uscita dal tunnel dipenderà dai comportamenti di ognuno di noi (distanziamento, mascherine e igiene delle mani, dispositivi e abituzioni che resteranno ancora a lungo nella nostra vita) e dalla capacità delle istituzioni di vaccinare il più velocemente possibile. E secondo le indicazioni del commissario Figliuolo, senza scorciatoie per nessuno.

Oggi intanto i nuovi positivi comunicati dal Gores Marche sono 406.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4438 tamponi: 2416 nel percorso nuove diagnosi (di cui 561 nello screening con percorso Antigenico) e 2022 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 406 (93 in provincia di Macerata, 114 in provincia di Ancona, 123 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (108 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (112 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 106 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 561 test e sono stati riscontrati 28 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

