Negozi, spostamenti e nodo seconda casa: cosa c’è da sapere. Oggi ultimo giorno in zona rossa. Da domani a mercoledì Marche in arancione

Quando scatta la zona arancione?

Fino a oggi siamo in zona rossa. Da domani al 30 dicembre rientriamo in zona arancione. Dal 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 torniamo in fascia rossa e solo il 4 gennaio (lunedì) saremo arancione.

2 Oggi è possibile uscire dal proprio Comune?

Essendo in zona rossa sono vietati tutti gli spostamenti, anche dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze. Ci si può spostare invece dai comuni con popolazione non superiore ai 5mila abitanti, entro una distanza di 30 chilometri. Si può passare anche da un Comune all’altro nella stessa regione per andare a trovare parenti e amici. Visite che vanno fatte in due (under 14, disabili e non autosufficienti non vanno conteggiati), tra le 5 e le 22, ora in cui scatta il coprifuoco.

3 E si può fare attività motoria nonostante la zona rossa?

Sì, ma da soli e in prossimità della propria abitazione: obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare la mascherina. Vietati gli assembramenti. Alla stessa maniera sarà possibile fare un giro in bicicletta e portare a spasso il proprio cane.



4 Da domani al 30 dicembre, zona arancione, quali attività riaprono?

Aprono i negozi al dettaglio (abbigliamento, calzature, profumerie ecc.) fino alle 21. Si potrà continuare ad andare dal parrucchiere o dal barbiere, in edicola, in farmacia o in tabaccheria. O anche dal fioraio e in lavanderia. Nell’elenco delle attività che resteranno sempre aperte figurano, poi, ferramenta e negozi di computer, negozi di giocattoli, di biancheria e di articoli sportivi, negozi per animali.



5 I ristoranti, i bar, le pasticcerie e le pizzerie possono riaprire?

No. In zona arancione queste attività continuano a restare chiuse al pubblico ma possono effettuare servizio di asporto (fino alle 22) e di consegna a domicilio (senza limite orario).

6 Ci si può spostare da un Comune all’altro in zona arancione?

No. ci si può spostare liberamente solo nel Comune di residenza. Ma vale la deroga della visita a parenti ed amici (massimo in due) in un’altra città e lo spostamento dai comuni con meno di 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri (ma non verso i capoluoghi di provincia). L’orario è sempre lo stesso: dalle 5 alle 22.

7 Si può andare in un centro commerciale?

Si. Da domani a mercoledì i centri commerciali, con i negozi all’interno, restano aperti.

8 E per quanto riguarda la seconda casa? È possibile raggiungerla?

Fino al 6 gennaio si può andare nella seconda casa fuori dal comune di residenza ma senza oltrepassare i confini regionali. Lo spostamento può essere effettuato da soli o insieme al nucleo familiare convivente, nel rispetto del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e dalle 22 alle 7 del mattino limitatamente al 1° gennaio.

