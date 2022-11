Covid oggi nelle Marche: calano i ricoveri ma aumenta il tasso d'incidenza (985 nuovi casi)

Calano i ricoveri per Covid nelle Marche: ora sono 139, nove in meno rispetto a ieri. Nel dettaglio i degenti in terapia intensiva sono attualmente 7, quelli in semi intensiva 3, mentre nei reparti non intensivi ci sono 129 ricoverati. A questi si aggiungono 23 persone in osservazione nei pronto soccorso degli ospedali della regione.

I nuovi positivi

Nell'ultima giornata sono stati registrati 985 nuovi casi (4.884 in una settimana), su 1.991 tamponi analizzati. Torna a salire il tasso di incidenza cumulativo, che arriva 415,03 su 100mila abitanti (ieri 370,61). Tre i decessi rilevati nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 4.169. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 7.285, di cui 30 con sintomi.