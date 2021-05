Dosi in azienda: ecco una rapida guida per capire tutto su procedure, costi, compiti e responsabilità

ANCONA - Compiti, responsabilità, procedure e costi necessari. Nella guida rapida alle vaccinazioni in azienda, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha voluto mettere a sistema le regole contenute nel Protocollo nazionale del 6 aprile, nelle indicazioni ad interim dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute e nel documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro” emesso dal Garante per la protezione di dati personali lo scorso 13 maggio.

Il punto è molto delicato alla vigilia della fase in cui anche all’interno delle aziende molti imprenditori si sono resi disponibili per garantire la somministrazione dei vaccini a i propri dipendenti. Ecco quindi l’importanza della guida, uno strumento di interesse diffuso, anticipato durante il Forum sulla Sicurezza del Lavoro, che guida dentro alle disposizioni e rimarca alcuni elementi cardine in materia. C’è bisogno di grande precisione e uniformità per evitare che la generosità e la disponiblità degli imprenditori diventi un boomerang.

«Nel corso del Forum è emerso chiaro come la cultura della sicurezza sia intrisa di informazione e prevenzione – afferma Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – volta ad individuare i rischi, progettare le possibili soluzioni per evitare gli eventi, responsabilizzare tutti gli attori che collaborano a creare situazioni e ambienti di lavoro sicuri. Poter conoscere nel dettaglio le disposizioni permette di valutare e quindi agire con consapevolezza, garantendo benefici a cascata sui singoli, l’azienda e, nel caso delle vaccinazioni in azienda, su tutta la collettività».

