Discoteche, sport di contatto e pubblico agli eventi: ecco i decreti di Ceriscioli

ANCONA - Il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, in veste di soggetto attuatore per le attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario da Covid19, ha firmato nel pomeriggio di giovedì 13 agosto due decreti: il primo riguardante le disposizioni relative agli sport di contatto e sul pubblico in eventi sportivi e un secondo decreto che riconferma l’apertura delle discoteche.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, un nuovo contagiato in ogni provincia delle Marche: la situazione / Il contagio in tempo reale nelle regioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA