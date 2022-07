ANCONA Il prezzo più alto del Covid, è quello pagato in termini di vite umane (3988 solo nelle Marche). Ma poi c’è anche il costo economico di una pandemia che ha lasciato profondi solchi nelle casse degli enti locali e del sistema sanitario regionale. Il dato viene cristallizzato nel bilancio d’esercizio 2021 dell’Asur, approvato lo scorso lunedì in giunta. Nella relazione stilata dall’azienda sanitaria emerge come «i costi di produzione complessivi legati al Covid nell’anno 2021 risultino pari a 101.265.962 euro a cui si aggiungono 364.085 euro di oneri straordinari e 2.255.270 euro di costi relativi all’Irap, per un totale di 103.885.317 euro».



Il deficit

Una cifra solo in parte coperta dagli stanziamenti garantiti dallo Stato per la gestione della pandemia: è sempre l’Asur a sottolineare, infatti, che «le risorse assegnate per l’anno 2021 sono pari a complessivi 95,3 milioni di euro», con un «differenziale di maggior costi per 10.184.915 euro». Cifra che, in assenza di un ulteriore intervento da Roma, va iscritta nel bilancio regionale da cui le aziende ospedaliere attingono. Ma non sono solo i costi in termini economici a restituire l’immagine plastica dell’impatto pesantissimo che ha avuto il Covid sul mondo della sanità: un altro dato impressionante è quello dei giorni di ferie non godute da parte del personale dell’Asur, con un incremento di 59.184 giornate rispetto all’esercizio precedente per un importo complessivo di 37.362.750 euro». L’analisi minuziosa dei conti portata avanti dall’azienda sanitaria evidenzia inoltre che il costo del personale «rendicontato ai fini dell’emergenza Covid è pari a 16 milioni di euro» ed è riconducibile principalmente ad alcune voci specifiche.



Il personale

Tra queste, 6,7 milioni di euro per assunzioni a tempo determinato, comprese quelle del personale utilizzato al Covid Hospital di Civitanova, 2,9 milioni per assunzioni finalizzate all’assistenza domiciliare, 3,2 milioni per il personale assunto tra infermieri di famiglia/comunità ed Usca, 2,9 milioni per le assunzioni effettuate in area ospedaliera. Il documento registra poi «un incremento di 5,1 milioni di euro, pari al +24% rispetto al 2020, dei costi per consulenze, collaborazioni, somministrazione di lavoro e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, di cui, fra l’altro, 2,1 milioni di euro per prestazioni aggiuntive per carenza di personale in particolare della dirigenza e 2,5 milioni di euro per co.co.co sanitarie e sociosanitarie correlate all’emergenza Covid». Ci sono poi le risorse destinate agli acquisti di servizi non sanitari, pari a 12,9 milioni di euro: parliamo di spese per pulizie e lavanderia per 5 milioni di euro, per vigilanza ed altri servizi esternalizzati per 4,3 milioni, e per il servizio di smaltimento rifiuti pari a 1,4 milione di euro e per il servizio di ristorazione mensa per degenti e dipendenti per un ammontare pari a circa 823 mila euro. costi Covid per



L’assistenza

Per l’assistenza riabilitativa nelle strutture gestite dal Gruppo Kos Care, inoltre, sono stati spesi 5,7 milioni di euro. Nello specifico, 866.286 euro per Macerata Feltria, 90.692 euro per Residenza dorica, 841.209 euro per la struttura a Porto Potenza Picena e 3.324.012 euro per quella di Campofilone. Per l’acquisto di beni come dispositivi di protezione e reagenti di laboratorio, sono stati spesi infine 24,1 milioni di euro.