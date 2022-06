Covid, 332 nuovi contagi oggi nelle Marche. E un ricoverato in più nei reparti intensivi / Il trend

ANCONA - Nuovo aggiornamento Covid con 332 nuovi contagi registrati oggi domenica 5 giugno 2022 nelle Marche. I tamponi analizzati nel percorso diagnosi sono stati 1734. Il tasso di positività è sceso al 19,1% mentre il tasso di incidenza cumulativa è di 175,93. Confortante il fatto che nel bollettino di oggi non compaiono decessi anche se nel comparto relativo ai ricoveri c'è da segnalare una persona in più in cura nei reparti intensivi.

La diffusione del virus provincia per provincia

Il Covid nelle varie fasce di età

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 15:34

