Contagi raddoppiati in un mese e scudo dei vaccini in scadenza: ricoveri in salita. Bisogna correre con le terze dosi: solo uno su tre ha fatto il richiamo

ANCONA - Nell’ultimo mese la circolazione virale di Sars-Cov-2 nelle Marche è più che raddoppiata, salendo da 126,5 a 285 casi positivi settimanali ogni 100mila abitanti, e soprattutto si è molto assottigliata la differenza della pressione dell’epidemia sugli ospedali rispetto a un anno fa. Se al 20 novembre scorso i ricoveri per Covid in terapia intesiva erano 4 volte di meno della stessa data del 2020 (20 contro 81) e quelli in area medica addirittura 8 volte di meno (69 contro 542) adesso il confronto su dodici mesi propone distanze molto accorciate, anche se per fortuna ancora sensibili.



Due fattori

I 38 pazienti positivi ieri in terapia intensiva sono il 60% di quelli (64) registrati nei bollettino del 20 dicembre 2020 e i 175 in area medica sono oltre il 40% di quelli assistiti un anno fa (416). Le curve dei ricoveri 2020 e 2021 insomma si stanno avvicinando, con una tendenza che risente della combinazione di due fattori- Un anno fa di questi tempi, anzitutto, la curva dei contagi nelle Marche era in piena fase discendente per effetto delle misure restrittive scattate già a inizio novembre, con le scuole superiori in Dad, il coprifuoco dalle 22 e la zona arancione a partire dall’11 novembre. Il calo dei contagi aveva piegato verso il basso, con effetto ritardato di 10-14 giorni, anche le curve dei ricoveri. Ora al contrario, nel primo giorno d’ingresso in zona gialla, siamo in piena fase espansiva dell’epidemia, come dimostrano gli incrementi dell’ultima settimana: +39% di contagi, +6% dei ricoveri in terapia intensiva e addirittura +42% in area medica. Anche i dati di ieri dimostrano che attraversiamo una fase calda dell’emergenza sanitaria: 300 nuovi casi in un giorno, nonostante il lotto domenicale dei tamponi, e ricoveri per Covid saliti in tutto a 213 (+9).

Ma l’erosione registrata nell’ultimo mese del vantaggio tra i ricoveri attuali per Covid e quelli del 2020 è dovuta anche all’assottigliarsi dello scudo vaccinale, con molte protezioni immunitarie arrivate ormai alla scadenza d’efficacia e in attesa di rinnovarsi con la dose booster: secondo un’analisi fatta qualche giorno fa dall’Osservatorio epidemiologico della Regione, c’è una platea di circa 300mila marchigiani che hanno superato i sei mesi dalla somministrazione della seconda dose. Per questo è fondamentale accelerare con la terza iniezione di richiamo, che nelle Marche per ora ha interessato 336.152 soggetti, un terzo di quelli che si erano immunizzati con il ciclo completo di due dosi (1.086.066).



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA