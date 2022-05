Covid, 408 nuovi casi positivi oggi nelle Marche. Due decessi e anche 8 ricoveri in più/ Il trend

ANCONA - Continua il ribasso, anche nelle Marche, della curva pandemica Covid, con la discesa contemporanea di quasi tutti gli indicatori: positivi giornalieri, incidenza, anche se negli ultimi giorni è stro registrato un piccolo rimbalzo nei pazienti ricoverati e restano ancora relativamente alti i numeri dei decessi legati al Covid.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Case di riposo, è di nuovo emergenza in 4 strutture: sono...

Oggi, lunedì 16 maggio 2022, il Gores ha segnalato 408 nuovi positivi (ieri 803) nelle Marche, con un tasso di infezione del 33,2% (ieri era al 29,8%) sui 31.397 (3.129) tamponi diagnostici analizzati. Scende ancora l''incidenza che oggi si attesta a 518,48 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 529,92).

Il virus provincia per provincia

Fascia per fascia come incide il Covid

Ricoveri in crescita

Otto persone ricoverate in più nelle strutture marchigiane, segno anche questo che induce alla massima attenzione; rimangono tre le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 ricoveri in più nei reparti semi intensivi (in totale 29), 4 in più anche nei reparti non intensivi perr un totale che raggiunge quota 94.

Altri due decessi nelle Marche

Altre due persone nelle Marche sono morte causa Covid: si tratta di una donna di 100 anni di Macerata nella Rsa Galantara e di una 86 enne di Senigallia morta nella sua città. Dall'inizio della pandemia le persone che hanno perso la vita nelle Marche sono 3886 di cui 2148 uomini e 1738 donne.

Il trend dei contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA