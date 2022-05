Covid, altri quattro decessi nelle Marche. Forte flessione dei ricoveri, 1317 casi positivi oggi / Il trend

ANCONA - Come cambia il Covid: contagi sempre oltre quota mille (1317 per la precisione) ma forte la flessione dei ricoveri: nelle Marche nelle ultime 24 ore si registrano 16 ricoveri in meno, ora sono dunque 121 di cui 3 in terapia intensiva (invariati), 23 in semintensiva (-4 rispetto a ieri ) e 95 in reparti non intensivi (-12 in raffronto a mercoledì); 26 invece le persone dimesse.

Nell'ultima giornata si sono registrati 1.317 positivi conl'incidenza ogni 100mila abitanti scesa sotto quota 600 (da 607,47 a 597,57). Quattro invece i decessi correlati alla pandemia da Covid: si tratta di persone con patologie pregresse e nel dettaglio un 62enne di Fano, una donna di 83 anni di Mondolfo, un 89enne di Senigallia e un 75enne di Acquasanta Terme.

I tamponi ne sono stati analizzati 4.285 di cui 3.700 nel percorso diagnosi (35,6% di positivi) e 585 nel percorso guariti; a livello provinciale 390 ad Ancona, 260 a Macerata, 240 ad Ascoli Piceno, 217 a Pesaro Urbino e 158 a

Fermo; 52 i positivi provenienti da fuori regione.

Il trend dei contagi

