Covid, sono 1020 i casi positivi registrati oggi nelle Marche. Tre ricoveri in meno, due decessi

ANCONA - Trend confermato, prosegue il calo il numero dei nuovi positivi da Covid-19 nelle Marche. Nelle ultime 24 ore il dato fornito dall'osservatorio epidemiologico della Regione è passato a 1.020 (-339 rispetto ai numeri che erano stati resi noti ieri). È ancora in leggera risalita il tasso cumulativo di incidenza che segna 390,76 ogni 100mila abitanti (contro 388,96 di ieri). I decessi registrati sono 2 mentre i ricoveri ammontano a 130 (-3) di cui

6 in terapia intensiva, 5 in terapia semi intensiva e 119 in reparti non intensivi. Al pronto soccorso 24 pazienti in

osservazione.

