Covid, altri 182 casi positivi oggi nelle Marche ma con pochi tamponi. Ecco dove ora il rischio è più alto /La mappa del contagio

ANCONA - Ultimo giorno di zona rossa nelle Marche che da domani torneranno a colorarsi di arancione con i dati del Gores nella giornata di Pasquetta che confermano come il Covid sia ancora presente e che quindi è assolutamente vietato abbassare la guardia. Anzi, sarà opportuno essere ancora più attenti perchè con il passaggio alla zona arancione nella giornata di domani si riapriranno completamente alcune attività e in maniera parziale altre con i rischi quindi di contagio e di diffusione del virus maggiori. L'auspicio è invece cje mantenendo comportamenti corretti si possa arrivare presto alla zona gialla.

Relativamente ai contagi Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2462 tamponi: 1730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1059 nello screening con percorso Antigenico) e 732 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%): i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 182 (57 sono della provincia di Macerata, 89 della provincia di Ancona, 7 appartengono alla provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (38 casi rilevati), contatti in setting domestico (40 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (67 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato), e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 29 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1059 test e sono stati riscontrati 184 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 17%.

