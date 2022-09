Calano i contagi nelle Marche, ma nove Comuni hanno più di cento casi Covid. Ecco quali sono

ANCONA - Calano i contagi Covid nel giro di 24 ore, ma si registra un incremento di ricoveri negli ospedali marchigiani. I tamponi positivi registrati ieri, martedì 13, sono stati in tutto 464 su 1936 tamponi, contro i 697 su 2752 test della giornata precedente: dall'inizio del mese ad oggi sono stati segnalati quasi 7mila casi in tutta la regione, ma sono 9 i Comuni dove si registrano più di 100 positivi.

Le città con oltre 100 casi Covid

In testa alla classifica c'è Ancona, con 236 contagi, seguita da Pesaro (199) e da Macerata (163). A seguire Fano (132), Ascoli (129),Civitanova (123), Fermo (120) e San Benedetto (114).

Si è attestato invece a 59 il numero di ricoveri per Covid nelle Marche: +2 rispetto al giorno precedente ma sono risultati in calo i degenti sia in Terapia intensiva (2; -1 rispetto a ieri) e in Semintensiva (1; -1) mentre sono aumentati i ricoverati nei reparti non intensivi (56; +4). Nessun decesso nell'ultima giornata e il totale di vittime resta a 4.102.