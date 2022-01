In ospedale per altre malattie ma positivi non contati tra i ricoverati Covid, il Ministero: «Nessun atto formale»

ANCONA - In ospedale per altre malattie ma positivi non contati tra i ricoverati per Covid, il ministero della Salute smentisce l'indiscrezione sulla nuova ordinanza: «Non esiste alcun atto formale, ma continua l'interlocuzione cone le Regioni». Un provvedimento del genere avrebbe effetti immediati sui dati dei ricoverati e delle relative percentuali di occupazione dei posti letto. E, di riflesso, sulle zone (bianca, gialla, arancione, rossa) Covid. Secondo l'indiscrezione cricolata, i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus SasrCoV2, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, sarerebbero conteggiati come "caso" Covid ma non tra i ricoveri dell'Area Medica Covid.

