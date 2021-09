Marche, sono 79 i nuovi casi di Coronavirus. Il vaccino funziona, il tasso di incidenza scende ancora

ANCONA - Sono 79 i nuovi positivi al Coronovirus nel bollettino della Regione, metà in una sola provincia. Il tasso di incidenza ogni centomila abitanti scende ancora a dimostrazione di come stia funzionando la campagna vaccinale. I dati di oggi, 26 settembre 2021, parlano di 79 positivi di cui 36 in provincia di Macerata. Ci sono poi Ancona (17 casi), Pesaro Urbino (12), Fermo (6) e Ascoli (2). Da fuori regione registrati 6 casi di positivi.

Complessivamente sono stati testati 3.420 tamponi, di cui 2.089 nel percorso diagnostico e 1.243 (con 12 positivi) in quello di screening. La positività è del 3,8% in linea con quella dei giorni scorsi.

Ultimo aggiornamento: 14:09

