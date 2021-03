Coronavirus, altri 7 morti nelle Marche: tra le vittime anche un uomo di 47 anni / La progressione del contagio

ANCONA - Emergenza Covid con il bollettino di oggi - domenica 28 marzo 2021 - che parla di sette decessi nelle Marche. Hanno perso la vita nelle ultime 24 ore quattro uomini e tre donne. Tra le vittime anche un uomo di 47 anni di Santa Vittoria in Matenano morto all'ospedale di Torrettte. Sei delle persone morte avevano patologie pregresse, una (una donna di 66 anni) no. Dall'inizio della pandemia sono morte nella nostra regione 2598 persone.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA