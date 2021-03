Coronavirus, meno tamponi testati ma altri 505 casi positivi nelle Marche / La progressione del contagio in tempo reale

ANCONA - Emergenza Covid con il nuovo quadro legato però come spesso succede al minor numero di tamponi processati nel fine settimana: i positivi nell'ultimo bollettino del Gores sono 505, un dato che va analizzato con i 723 fatti registrare ieri e i 621 e 674 nei due giorni precedenti. Anche stavolta la provincia di Ancona è quella che fa registrare il maggior numero di casi (204), seguita Macerata (124), quindi Pesaro Urbino (85), Ascoli (45) e Fermo con 29 casi mentre 18 si riferiscono a persone provenienti da fuori regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati complessivamente 4661 tamponi: 2543 relativi al percorso nuove diagnosi (di cui 848 nello screening con percorso Antigenico) e 2118 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,9%).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (71 casi rilevati), contatti in setting domestico (99 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (182 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 134 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 848 test e sono stati riscontrati 103 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA