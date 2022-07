Covid, altri 2964 casi positivi ma dopo 35 giorni di crescita i contagi rallentano

ANCONA - Per la prima volta dopo 35 giorni di crescita, la curva dei contagi nelle Marche inverte la sua pendenza. Si vedrà nei prossimi giorni se si tratta di una semplice fluttuazione statistica o se davvero siamo al giro di boa dell’ondata estiva, al tanto atteso picco che in effetti era previsto per la metà del mese.

Oggi, con il bollettino che annota 2.964 nuove diagnosi di positività a Sars-Cov-2, l’incidenza settimanale dei nuovi positivi per 100mila abitanti è scesa (come non succedeva dal 10 giugno scorso), passando da quota 1.354 a 1.350. L’incremento settimanale dei nuovi positivi è sceso al 15%, dopo aver raggiunto a fine giugno picchi superiori al 70%. Anche i ricoveri totali per Covid sono leggermente diminuiti, passando dai 185 di giovedì a 184: 6 quelli in terapia intensiva (-2) e 178 in area medica (-1). Il bollettino di oggi registra anche un nuovo decesso, che porta il bilancio settimanale a 13 vittime correlate all’epidemia da Coronavirus.