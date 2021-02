Ecco i vaccini agli under 55: per ora sono solo 6300 e servono le regole precise

ANCONA - E siamo a tre. A comporre il tris di vaccini anti Covid arriva anche AstraZeneca: è attesa per oggi la prima fornitura di 6300 dosi nelle Marche. Dal momento che i dati degli studi registrativi della profilassi mostrano un livello di incertezza nella stima di efficacia nei soggetti sopra i 55 anni - tale popolazione era scarsamente rappresentata, benché si sia osservata una buona risposta anticorpale – la commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha suggerito «un utilizzo preferenziale del vaccino AstraZeneca, in attesa di acquisire ulteriori dati, in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide».

LEGGI ANCHE:

Il viceministro Sileri: «Il peggio è passato, possiamo riaprire. Da giugno torniamo alla vita normale»



«Nelle istruzioni che ci sono state fornite – spiega l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini –, i vaccini AstraZeneca devono essere somministrati a personale dei servizi pubblici, come le Forze dell’ordine, ed al personale scolastico. Tuttavia domani (oggi per chi legge, ndr) è prevista la Conferenza Stato-Regioni proprio per discutere del piano vaccinale e vedremo se ci saranno variazioni. Anche in funzione della risposta del farmaco alle varianti del Covid come quella inglese». Se le indicazioni restassero invece le stesse, le vaccinazioni riguarderebbero circa 11mila tra forze dell’ordine e operatori penitenziari, 33.100 tra insegnanti e personale scolastico, ed i lavoratori dei servizi essenziali.



Le prime 249.600 dosi AstraZeneca erano arrivate nel primo pomeriggio di sabato all’aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa. La distribuzione nelle varie Regioni vede il concorso di SDA e delle Forze Armate nell’ambito dell’Operazione Eos. La fornitura dunque c’è, ma si attendono linee guida precise dal ministero della Salute per capire come muoversi con le somministrazioni, rivolte a target inseriti nella fase 2 della campagna vaccinale. Il tutto, mentre la fase 1 è ancora in corso e sugli over 80 sta arrancando. Stando ai dati forniti dal ministero, aggiornati a ieri alle 15, nelle Marche erano state somministrate 56.728 dosi sulle 57.610 consegnate (il 98,5%). Controllando le categorie, si evince che 41.177 di esse sono andate agli operatori sanitari e socio sanitari, 11.412 a personale non sanitario e 4.139 agli ospiti delle strutture residenziali per anziani.



Alla voce “over 80”, il contatore segna ancora zero. «Avevamo previsto per oggi (ieri, ndr) una conferenza stampa per comunicare la data di partenza e tutti i dettagli della vaccinazione per gli over 80 – fa sapere Saltamartini –, ma abbiamo deciso di aspettare la Conferenza Stato-Regioni per vedere se si renderanno necessarie delle modifiche». Oltre alle Marche, ad essere a quota zero sugli over 80 – sempre stando ai dati diffusi ieri dal sito del ministero – ci sono Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Appena uno in Umbria e quattro in Sardegna. A non comunicare ancora le tempistiche di avvio sono state solo Basilicata, Sardegna, Calabria e Marche. Si sa invece che, per prenotare il vaccino, queste ultime due regioni si appoggeranno alla piattaforma messa a disposizione da Poste italiane. Duro il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, che in un post Facebook ha criticato aspramente la giunta per la gestione della campagna vaccinale: «tutte le Regioni hanno iniziato o inizieranno entro pochi giorni la vaccinazione delle persone anziane ultraottantenni – scrive dal suo profilo –. Le Marche ancora no. Un inconcepibile ritardo che mette a rischio proprio la vita dei più fragili: i medici di base sono tempestati di telefonate da parte di famiglie preoccupate. Cosi come ingiustificabile è che ancora più della metà degli ospiti delle RSA non sia stata vaccinata. Ed intanto nelle Rsa continuano a scoppiare pericolosi focolai».



Nelle Marche, sono stimate in 133.365 unità le persone over 80, di cui 125.363 quelle non ospitate in Rsa o strutture per anziani e che quindi dovranno passare per la prenotazione con le Poste (online, dal Postamat, tramite i portalettere o dal call center).

© RIPRODUZIONE RISERVATA