Coronavirus, nessun morto nelle Marche nelle ultime 24 ore: è la seconda volta questa settimana/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - La pandemia Covid rallenta anche nelle Marche, con i dati sui contagi che continuano nella loro discesa, anche se ancora non così rapida da pronosticare un imminente ingresso della regione in zona bianca. E oggi, sabato 22 maggio, il Gores ha segnalato zero morti nelle Marche per la seconda volta questa settimana. Era infatti già successo martedì 18 maggio, ma per trovare un altro "zero" biogna risalire al 18 ottobre 2020, 7 mesi fa.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.981 persone. Si tratta di 1.676 uomini e 1.305 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (973), seguita da Ancona (954), Macerata (499), Fermo (285) e Ascoli (237). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

CONTINUA IL CALO DEI RICOVERATI

Continua anche oggi il calo deii ricoveri per Covid-19 nelle Marche: oggi sono 225, 9 meno di ieri. In calo i degenti in terapia intensiva (39, -1), in Semintensiva (79, -1) e nei reparti non intensivi (107, -7). Invariato il numero di assistiti nei pronto soccorso (3) mentre gli ospiti delle strutture territoriali sono 92 (-7). I positivi in isolamento domiciliare scendono a 4.305 (-7) e le quarantene a 8.589 (-262).

