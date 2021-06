Coronavirus, ultimo giorno in zona gialla: nelle Marche 15 casi positivi / Il contagio nelle regioni

ANCONA - Ultimo giorno in giallo per le Marche con il conto alla rovescia avviato ormai da tempo per il passaggio alla tanto attesa zona bianca: la buona notizia però non può - come ha sottolineato a più riprese anche lo stesso governatore Francesco Acquaroli - e non deve cancellare gli sforzi compiuti contro il Covid di questi lunghi e difficili mesi.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Covid hospital, 8 ricoverati e l'ipotesi chiusura a fine mese. Il...

Confortanti anche i dati relativi al bollettino di oggi, domenica 20 giugno 2021: nelle ultime 24 ore sono infatti stati testati 1943 tamponi: 969 nel percorso nuove diagnosi (di cui 314 screening con percorso Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 15 (1 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 6 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (3 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (5 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 1 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.314 test antigenici effettuati e n.2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Ultimo aggiornamento: 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA