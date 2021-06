Coronavirus, positivi in picchiata: solo 34 nelle Marche e una provincia a "contagi zero"/ I numeri delle regioni

ANCONA - Solo 34 nuovi positivi nelle Marche: oggi, 1 giugno 2021, si avverte la frenata più grande da mesi della pandemia Covid. Un numero bassissimo, mai registrato da mesi neanche nelle giornate di lunedì, quando i tamponi analizzati sono molto meno. E c'è già una provincia, Fermo, a contagi zero. Ottimi segnali per ambire alla zona bianca.

È iniziato l’iter per riconoscere l’invalidità da coronavirus. Su proposta del presidente Latini

Non solo Fermo a contagi zero, anche le altre province hanno numeri bassi: Pesaro e Urbino 14, Ancona 11, Ascoli Piceno 5 e Macerata 4). Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2335 tamponi: 1031 nel percorso nuove diagnosi (di cui 319 nello screening con percorso Antigenico) e 1304 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 3,3%).

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Da domani Vax days per i 13.600 studenti degli esami di Stato, 5 giorni (fino a domenica) per sottoporsi alla profilassi antiCovid

OGGI 10 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 34 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (10 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (11 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4 casi rilevati). Per un altro caso si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 319 test e sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%.

