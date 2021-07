Coronavirus, 88 casi positivi oggi e in sette giorni l'incidenza è quasi raddoppiata / La progressione del virus

ANCONA - Meno tamponi verificati, meno casi di contagio in una curva che però chiede sempre la massima attenzione perchè i dati relativi all'incidenza sono in costante crescita. Ottantotto casi positivi su 2469 tamponi processati (ieri erano stati 105 con 2678 tamponi processati) nel bollettino di oggi - domenica 25 luglio 2021 - con l'incidenza che dopo il 34,70 di ieri oggi rimbalza a quota 36,63. E induce ad una profonda riflessione il fatto che domenica scorsa il valore si assestata a 19,60, come dire che in sette giorni è stato sfiorato il raddoppio.

Stabili i ricoveri con 18 persone in ospedale con tre di queste che sono in terapia intensiva, superata quota centomila infatto di guariti (per la precisione sono 100.134) mentre 1671 persone sono ancora in isolamento domiciliare.

Relativamente alle zone quella di Macerata è di gran lunga la provincia più colpita con 40 casi, seguono Ancona con 23 e Fermo con 12, quindi 6 Pesqaro Urbino, 4 ascoli e tre casi positivi provenienti invece da fuori regione.

La maggior parte dei contagi sono dovuti ancora una volta a contatti stretti con positivi (24) e domestici (28), sono 12 i casi sintomatici rilevati, 8 i contagi in ambiente di vita/socialità, 3 quelli in ambito lavoratorivo, per 11 sono in corso le analisi epidemiologiche.

Nessun decesso neanche oggi (l'ultimo lutto risale a martedì scorso quando era morta uina donna di 92 anni a Fermo) dopo che l'ultimo decesso risaliva al 4 luglio scorso. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

