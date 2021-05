Coronavirus, meno tamponi testati ma altri 250 casi positivi. E la percentuale sale al 12% / Il trend del contagio

ANCONA - Emergenza Covid, sono giorni importanti per capire il trend delle Marche tenendo sotto attenta osservazione i sette comuni che rischiano l'arancione rafforzato. Oggi 250 i temponi positivi, non cambia dunque lo scenario rispetto a ieri (quando erano 254 ) il dato relativo ai casi positivi ma l'allarme scatta quando si verificano i tamponi testati: 4758 sabato, 3898 oggi con la percentuale positivi/testati che quindi passa dal 9,6% al 12%.

Nel dettaglio il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono dunque stati testati 3898 tamponi: 2082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 390 nello screening con percorso Antigenico) e 1816 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 250 (51 in provincia di Macerata, 36 in provincia di Ancona, 67 in provincia di Pesaro-Urbino, 33 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 9 invece quelli relativi a persone fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (39 casi rilevati), contatti in setting domestico (67 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (95 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10 casi rilevati), contatti in setting sanitario (1 caso rilevato). Per altri 36 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 390 test e sono stati riscontrati 19 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

Resta ancora dunque Pesaro e Urbino la provincia con più contagi, ma i 67 di oggi segnano comunque un rallentamento rispetto agli 84 di ieri. Ascoliè la seconda provincia con più casi (54), seguita da Macerata (51), Ancona (36), e Fermo (33). Sono 9 come lo erano anche ieri i casi provenienti da fuori regione.

IL TREND DEL CONTAGIO

