Coronavirus, altri 16 morti oggi nelle Marche: sono 1810 dall'inizio della pandemia / La mappa del contagio

ANCONA - Un'altra giornata nera, il Covid uccide ancora nelle Marche. I decessi di oggi - lunedì 18 gennaio - sono 16, la vittima più giovane aveva 75 anni. Dall'inizio della pandemia i decessi nella nostra regione sono 1.810.

Undici le donne che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore: quattro sono morte all'ospedale di Fermo e sono una 80enne di Monte San Martino, una 89enne di Porto Sant'Elpidio e due donne di Porto San Giorgio rispettivamente di 75 e 82 anni. All'ospedale di Civitanova è morta una 92enne di Potenza Picena, in quello di Pesaro un'altra donna sempre di 92 anni. All'ospedale di Macerata sono morte due donne, una 80enne di Corridonia e una 95enne di Tolentino mentre all'Inrca di Ancona è morta una donna di Ancona di 91 anni. Due decessi anche allì'ospedale di San Benedetto: sono una 89enne di Santa Vittoria in Matenano e una 92enne di Petritoli.

Il più anziano degli uomini invece morti nelle ultime 24 ore era invece di Ancona, 96 anni, morto all'Inrca della sua città. All'ospedale di Pesaro è morto un 87enne di Mondolfo, in quello di Fabriano un uomo di 89 anni di Fabriano, due decessia all'ospedale di San Benedetto: un 87enne di San Benedetto e un 89enne di Esanatoglia.

E' ancora emergenza. Tre ricoverati in più per Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: sono passati da 673 a 676. I degenti in Terapia intensiva sono 85 (+2), 161 in Semintensiva (+2) e 431 in reparti non intensivi (-1). Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione che dà conto di 8 dimessi nell'ultima giornata. Nei pronto soccorso sette assistiti in meno (33) mentre sono 237 gli ospiti di strutture territoriali (+1). Prosegue il calo del numero di positivi in isolamento domiciliare (9.575, -294) e diminuiscono anche gli isolati per contatto con contagiati (15.354, -171). I guariti sono attualmente 38.223 (+437).

