Regione, il consigliere Santarelli dal centrosinistra a Forza Italia. Il Pd: «Un trasformista»

ANCONA - Il consigliere regionale Luca Santarelli eletto con la lista Rinasci Marche nella coalizione di centrosinistra alle regionali del 2020, passa al centrodestra, federando il suo gruppo con quello di Forza Italia nell'Assemblea legislativa regionale marchigiana. L'accordo di federazione, siglato nella sede regionale di Forza Italia a Civitanova Marche ha ricevuto anche la telefonata del coordinatore nazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è congratulato con il Gruppo per gli obiettivi in programma.

Santarelli passa alla maggioranza, il Pd: «Un trasformista»

Gli ex alleati del Pd in Consiglio invece tacciano Santarelli di trasformismo e chiedono che si dimetta «immediatamente da vicepresidente della terza Commissione per ristabilire il corretto equilibrio istituzionale che prevede la presidenza alla maggioranza e la vicepresidenza all'opposizione. Chiederemo ufficialmente al presidente del Consiglio Dino Latini di farsi garante rispetto a questo passaggio democratico, affinché si eviti l'ennesimo atto di prepotenza e prevaricazione del centrodestra ai danni della minoranza».

I consiglieri dem vanno all'attacco: «Che da due anni a questa parte la corsa a salire sul carro del vincitore sia sport diffusamente praticato nella politica marchigiana lo sapevamo già. È sufficiente scorrere le biografie di tanti assessori, di ex assessori ora parlamentari, di consiglieri regionali che siedono tra i banchi del centrodestra e persino di certi dirigenti apicali, per capire come il malcostume del trasformismo rappresenti quasi un tratto identitario dell'attuale classe dirigente. Dunque non fa neppure notizia il passaggio tra le file della maggioranza di Luca Santarelli, che segue di pochi mesi quello della ex consigliera del Movimento 5 Stelle Simona Lupini».

L'attacco e la replica

Parole dure vengono riservate all'esponente di Rinasci Marche: «Spesso Santarelli, da consigliere di opposizione, ha manifestato vicinanza alle posizioni della maggioranza di centrodestra, risultando in alcuni casi perfino decisivo al momento del voto. Tanto è vero che scarso, per non dire nullo, è stato il suo apporto alle battaglie condotte dall'opposizione sui temi della sanità, della difesa del lavoro, del contrasto alle nuove povertà, contro il caro bollette. Tuttavia, siamo altrettanto sicuri che di identico "spessore" sarà il suo contributo alla politica del centrodestra e, in particolare, a quella del gruppo di Forza Italia».

La replica di Santarelli non è tardata: «Liberi da condizionamenti - ha detto - vogliamo continuare a dare un contributo fattivo unendo le sensibilità civiche della Regione che lavorano silenziosamente per far tornare le Marche dove meritano».