ANCONA - Con le ondate di caldo record sono a rischio i più anziani. «Questo perché - osserva il dott. Roberto Antonicelli, il direttore della Uoc di Cardiologia Utic e del centro di telemedicina dell’Inrca di Ancona - hanno una struttura molto più fragile che può essere più facilmente danneggiata dalle alte temperature. Problemi che, con linee di condotta semplici ma efficaci, è possibile evitare».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Al Mazzoni impiantata la prima protesi metallica al colon per via endoscopica: il paziente di 87 anni era stato ricoverato d'urgenza

Ricorda che la regola di non uscire o di non esporsi al sole nelle ore più calde vale per tutti, a maggior ragione per le persone anziane. Come quella di vestirsi in modo leggero, di preferenza con indumenti comodi, non stretti, in fibre naturali, di cotone, di lino, magari con colori chiari. «Non dimenticarsi di alcuni fondamentali scudi come cappelli, occhiali da sole e anche capi tecnici anti-Uv». Magliette che, di solito, si comprano per proteggere dai danni dei raggi solari la pelle dei più piccoli ma sono molto validi anche per i più "maturi". Si mettono a prescindere dall’orario e dal luogo, fungono da filtro e sono pratici al mare, in piscina ma anche per camminare in montagna o in città. Poi, vigilare affinché l’anziano si idrati.

«Purtroppo gli anziani – spiega il Dott. Antonicelli - nonostante il caldo torrido dell’estate, tendono infatti a sentire sempre meno lo stimolo della sete e questo può portarli a non bere a sufficienza e, dunque, a sviluppare uno stato di disidratazione. È fondamentale ricordarsi di assumere acqua o liquidi ed evitare assolutamente gli alcolici o bevande con caffeina o con sostanze eccitanti. Come è anche importante consumare pasti leggeri, cibi freschi, ricchi di liquidi con tanta frutta e verdure». Verificare anche l'opportunità di usare integratori minerali giusti: magnesio, sodio, potassio. Avendo sempre cura di leggere con molta attenzione le etichette. Poi, ci sono accorgimenti indoor.

«Le stanze - insiste - devono essere ben ventilate e anche schermate. Meglio evitare che entrino i raggi diretti del sole. Utilizzare umidificatori, ventilatori o, meglio ancora, ventilatori nebulizzatori». Per effetto dell'evaporazione delle microgocce mescolate al soffio d'aria, la nebulizzazione dell'acqua contribuisce infatti ad abbassare la temperatura. «Come molto valida è la soluzione di installare condizionatori d’aria ma facendo attenzione a non programmare temperature troppo basse. Penso in particolare agli impianti all’interno delle automobili che creano sbalzi di temperatura nocivi quando si esce». Infine il suo ultimo consiglio, una passeggiata in un vicino centro commerciale consente in un'estate torrida di fare esercizio al fresco