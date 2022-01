Partita la stagione dei saldi, la fiducia di Confcommercio: «Nelle Marche acquisti per quasi 300 euro a famiglia»

ANCONA - É partita oggi, nelle Marche, la stagione dei saldi ed il Direttore Generale di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco confida che possa rivelarsi una buona occasione per commercianti e clienti.

"Circa sei italiani su dieci - si legge in una nota del Direttore Generale di Confcommercio Marche - approfitteranno dei saldi invernali per fare acquisti, un giro d’affari che nelle Marche conta 180 milioni di euro. Il Budget di spesa destinato a questo immancabile appuntamento secondo il centro studi Confcommercio Marche oscillerà tra i 260 e 290 euro per famiglia. L’80% dei consumatori intervistati considera i saldi un’importante occasione per rinnovare il guardaroba in un’ottica strategica, alla ricerca dell’affare. Gli articoli maggiormente desiderati riguardano l’abbigliamento (88%), mentre registrano i maggiori incrementi, rispetto al 2021, gli articoli sportivi con un +8% e gli accessori con un +6%. Per quanto riguarda invece i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto, supportati dai social network, che per quattro intervistati su dieci, rappresentano oggi la fonte primaria di informazione per gli articoli che si intendono acquistare a saldo. Instagram risulta essere il social network più utilizzato (70.3%).

L’incertezza dell’attuale fase economica si riflette sul comportamento dei consumatori: oltre la metà di coloro che non acquisteranno in saldo, lo faranno per risparmiare, mentre tra coloro che faranno acquisti aumenta la quota di chi spenderà come l’anno scorso.

L’analisi della serie storica relativa la propensione all’acquisto mostra comunque un trend in crescita: da gennaio 2015 ad oggi, la percentuale di coloro che effettueranno acquisti è aumentata di 11,3 punti percentuali.

I saldi piacciono e la quasi totalità di coloro che hanno acquistato a saldo in passato giudica l’esperienza positivamente soprattutto in termini di qualità (94,8%) e varietà (84,6%) dei prodotti scontati. Ed è proprio la qualità dei prodotti l’aspetto più rilevante negli acquisti a saldo: dovendo scegliere tra qualità e prezzo, il 58,4% degli intervistati predilige la qualità mentre il 41,6% il prezzo. Quasi il 77% dei rispondenti dichiara di sentirsi tutelato quando acquista a saldo.

