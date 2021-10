Gli altri 26 Comuni delle Marche al voto per i loro sindaci. Tutti gli eletti

ANCONA - Ventisei comuni delle Marche eleggereanno oggi i loro sindaci. Oltre che a Catelfidardo e San Benedetto del Tronto, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio, si vota in fatti anche in altri 26 comuni dove non è previsto il doppo turno. Ecco i sindaci eletti.

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Colli al Metauro

Pietro Briganti eletto sindaco 3.564 voti (63,3%), Candio Curina 2.067 (26,7%)

Fermignano

Emanuele Feduzi eletto sindaco 2.384 voti (58,8%), Delfin Betonica 1.672 (41,2%).

Fossombrone

Massimo Berloni eletto sindaco 3.068 voti (59,5%), Fabio Londei 1.308 (25,4), Gloria Mei 416 (8,1%), Elisa Cipriani 365 (7,1).

Gradara

Filippo Gasperi eletto sindaco 1.747 voti (100%).

Mercatino Conca

Omar Lavanna eletto sindaco, 549 voti (100%).

Mondavio

Mirco Zenobi eletto sindaco 1.323 voti (71,4%); Girolamo Martino 530 (28,6%).

Mondolfo

Nicola Barbieri eletto sindaco 5.587 voti (84,4%), Anteo Bonacorsi 1.029 (15,6%).

PROVINCIA DI ANCONA

Camerano

Oriano Mercante eletto sindaco 1.610 voti (49,3%), Marinella Ippoliti 1.500 (45,9%), Giorgio Giostra 154 (4,7%).

Cupramontana

Enrico Giampieri eletto sindaco 1.150 voti (49,1%), Clarice Orsi 630 (26,9%), Laura paolini 564 (24,1%).

Santa Maria Nuova

Alfredo Cesarini eletto sindaco 1.252 voti (100%).

PROVINCIA DI MACERATA

Porto Recanati

Andrea Michelini eletto sindaco 1.965 voti (35,22%), Rosalba Ubaldi 1.504 (26,96%), Alessandro Rovazzani 1.109 (19,885), Salvatore Piscitelli 1.001 (17,94%)

Bolognola

Cristina Gentili eletta sindaca 77 voti (70,64%); Mauro-Angelo Bianchi 32 (29,36%).

Castelraimondo

Patrizio Leonelli eletto sindaco 1.451 voti (56,5%), Costantino Mariani 1.18 (43,5%)

Esanatoglia

Luigi Nazareno Bartocci eletto sindaco 612 voti (49,5%), Nello Tozzioni 326 (26,4%), Andrea Cipolletta 298 (24,1%).

Morrovalle

Andrea Staffolani eletto sindaco 2.957 voti (58,8%), Paolo Manciola 1.804 (37,1%), Tonino Quattrini 199 (4,1%).

Muccia

Mario Baroni eletto sindaco 324 voti (58,1%), Giuseppe Abruzzo 234 (41,9%)

San Severino Marche

Rosa Piermattei eletta sindaca 4.436 voti (66,8%), Tarcisio Antognozzi 1.282 (19,3%), Franceco Borioni 923 (13,95).

PROVINCIA DI FERMO

Monte San Pietrangeli

Paolo Casenove eletto sindaco 1.107 voti (100%).

Montegranaro

Endrio Ubaldi eletto sindaco 3.630 (56,2%), Ediana mancini 2.792 (43,8%).

Ortezzano

Carla Piermarini eletta sindaca 258 voti (50,7)%, Gaetano Agostini 251 (49,3%).

Petritoli

Luca Pezzani eletto sindaco 1.168 voti (100%).

Rapagnano

Elisabetta Ceroni eletta sindaca 752 voti (77,1%), Alfonso Ceci 224 (22,9%).

PROVINCIA DI ASCOLI

Acquasanta Terme

Sante Stangoni eletto sindaco 1.558 voti 8100%)

Arquata del Tronto

Michele Franchi eletto sindaco 551 voti (72,9%), Piergiorgio De Marco 205 (27,1%).

Force

Amedeo Lupi eletto sindaco 795 voti (100%).

Montegallo

Sante Capanna eletto sindaco 157 voti (46,4%), Giorgio Lappa 154 (45,6%), Marco Pietrzela 23 (6,6%), Simone Ignazio Matteucci 4 (1,2%)

