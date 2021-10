Ventisei Comuni delle Marche al voto per i loro sindaci. Gli scrutini e gli eletti

ANCONA - Vnetisei comuni delle Marche eleggereanno oggi i loro sindaci. Oltre che a Catelfidardo e san benedetto del Tronto, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio, si vota in fatti anche in altri 26 comuni dove non è previsto il doppo turno. I risultati a partire dalle 15.

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Colli al Metauro

Fermignano

Fossombrone

Gradara

Mercatino Conca

Mondavio

Mondolfo

PROVINCIA DI ANCONA

Camerano

Cupramontana

Santa Maria Nuova



PROVINCIA DI MACERATA

Porto Recanati

Bolognola

Castelraimondo

Esanatoglia

Morrovalle

Muccia

San Severino Marche

PROVINCIA DI FERMO

Monte San Pietrangeli

Montegranaro

Ortezzano

Petritoli

Rapagnano

PROVINCIA DI ASCOLI

Acquasanta Terme

Arquata del Tronto

Force

Montegallo

