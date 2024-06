ANCONA La partita non è ancora finita. Se 145 sindaci sono già stati eletti - anche in quattro dei sette comuni con doppio turno - tre mancano ancora all’appello. Il 23 e 24 giugno andranno al ballottaggio Osimo, Recanati e Urbino e solo allora potranno scorrere i titoli di coda su una tornata elettorale che, al momento, vede in netto vantaggio il centrodestra. Il centrosinistra è riuscito a difendere il fortino di Pesaro, dove Andrea Biancani (60,6%) ha stravinto al primo turno, ma nel resto dei grandi centri al voto si è affermato il centrodestra: ad Ascoli con il plebiscito per il bis di Marco Fioravanti (74,1%), a Potenza Picena con la riconferma di Noemi Tartabini (58,2%) e a Fano, dove invece è andato in scena il ribaltone che ha consegnato la fascia tricolore al leghista Luca Serfilippi (50,5%).

Il secondo tempo

E anche un comune come Monte Urano, da 70 anni guidato dal centrosinistra, ha deciso di virare a destra. Una garanzia è invece la vittoria del dem Palmiro Ucchielli a Vallefoglia con quasi il 59% delle preferenze. Insomma, questo secondo tempo servirà al centrosinistra per cercare di recuperare terreno e al centrodestra di strappare altri feudi agli avversari. Soprattutto Osimo, dove per 10 anni il dem Simone Pugnaloni si è seduto sullo scranno più alto del comune. A contendersi il testimone saranno Michela Glorio (alla guida del campo largo) che al primo turno si è guadagnata il 40% delle preferenze e Francesco Pirani (34,9%) appoggiato tra gli altri da Fratelli d’Italia e dalle civiche di Dino Latini. Fuori dalla gara è rimasto Sandro Antonelli (che aveva ottenuto anche l’endorsement di Lega e Forza Italia): sarà lui l’ago della bilancia che deciderà l’esito della consultazione.

Le ripicche

E non è detto che sostenga Pirani, dal momento che la sua candidatura è stata in aperto conflitto con Latini. Una ripicca potrebbe valere la vittoria alla Glorio. Anche a Recanati è andata in scena una guerra tra ex alleati, questa volta nell’area del centrosinistra: Antonio Bravi e Francesco Fiordomo. E ad avere la peggio è stato il secondo, che non ha raggiunto il traguardo del ballottaggio. Un conflitto interno che per poco non ha consegnato la città al centrodestra già al primo turno. Il candidato Emanuele Pepa si è infatti assestato sul 46,8%; Bravi si è fermato al 27,5%, depotenziato da Fiordomo che, come Antonelli a Osimo, deciderà le sorti del duello da terzo incomodo.

Per un soffio

Poi c’è il caso di Urbino, dove il sindaco uscente in quota centrodestra Maurizio Gambini non è riuscito a centrare il tris al primo colpo (ha preso il 47,9% dei voti): cercherà la rivincita che vale il terzo mandato al ballottaggio, ma a tenergli testa troverà di nuovo Federico Scaramucci alla guida del campo largo, che nel primo turno ha ottenuto un buon piazzamento con il 44,7% delle preferenze. Se i progressisti riuscissero a strappare Urbino al centrodestra potrebbero leccarsi le ferite lasciate dalla disfatta di Fano. Nell’altra metà campo, se il centrodestra espugnasse pure Osimo e Recanati, avrebbe sfiorato il cappotto in queste Amministrative. Entrambi gli schieramenti sanno bene qual è la posta in gioco e tutti i partiti si stanno preparando per i tempi (elettorali) supplementari. In una regione dove il vento soffia forte a destra, le tre sfide possono rappresentare l’ennesima conferma di un trend che dal 2020 si sta consolidando o l’inizio di un cambio di rotta. Chi vincerà?