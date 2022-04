Coldiretti Ancona e Fabita, domani secondo appuntamento con la cucina contadina: in pentola gnocchi e paccasassi

ANCONA - Gli ingredienti si trovano tra gli stand, tutti dal campo alla tavola. La mano stavolta è quella di Salvatore Parziale, cuoco dell’agriturismo La Giuggiola di Ancona. Al Mercato Dorico, domani, dalle 11, va in scena il secondo appuntamento con gli show cooking organizzati da Coldiretti Ancona, Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica e Fabita, orgoglio del Made in Marche nel campo dei piani di cottura a induzione di design. Parziale farà vedere ai partecipanti la ricetta degli gnocchi, fatti al momento, con salsiccia e paccasassi. Una ricetta dove a vincere sono il gusto e il chilometro zero degli ingredienti che si trovano regolarmente nel Mercato di Campagna Amica in via Martiri della Resistenza.

Una collaborazione all’insegna della sostenibilità e del territorio per questa iniziativa che sarà anche trasmessa in diretta Instagram sulla pagina di Fabita. Vanno avanti nel frattempo le iniziative dei cuochi contadini all’interno del Campagna Amica Lab, lo spazio recentemente inaugurato di fianco al mercato: incontri per i cittadini, lezioni di educazione alimentare e fattoria didattica per le scuole, degustazioni guidate alla scoperta dei sapori e delle tradizioni rurali della nostra regione. Martedì 12 aprile il cuoco contadina Giovanni Togni insegnerà ai partecipanti la ricetta tradizionale della Pizza di Pasqua.

