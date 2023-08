Tutti al mare: l'estate non è finita. Tornano i bollini (gialli) per l'afa. Le previsioni meteo delle Marche

ANCONA - "Afa pomeridiana" o "Afa nelle ore centrali": sono praticamente gli unici due fenomeni meteo annunciati nelle Marche in questa seconda parte della settimana di Ferragosto. Ci aspettano, fino al prossimo week end, giornate con il cielo sgombro da nubi, perfette per la spiaggia o per le escursioni. Non a caso tornano anche i bollini per le ondate di calore. Sono gialli, il primo livello di allrmatento (preallerta dei servizi sanitari e sociali - sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che possono precedere condizioni di rischio) ma coinvolgono per i prossimi giorni tutte le città delle Marche monitorate, con temperature che arriveranno anche a 35 gradi percrpipiti.

Traffico intenso, code sia in direzione nord che sud sull'autostrada A14 all'altezza di Loreto

Le previsioni

Giovedì 17 agosto: sereno al mattino, aumento di velature e qualche addensamento sulla fascia interna nella fase pomeridiana.

Precipitazioni assenti. Venti moderati da nord e nord-est per i contributi di brezza. Temperature sostanzialmente stabili. Afa pomeridiana.

Venerdì 18 agosto: cielo generalmente sereno; nel pomeriggio comparsa di un po' di velature e temporanei cumuli. Precipitazioni non se ne attendono degne di nota. Venti in prevalenza moderati settentrionali. Temperature in lieve aumento. Afa nelle ore centrali.

Sabato 19 agosto: in genere sereno; possibile passaggio di una velatura in quota da nord-ovest nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti ancora moderati settentrionali. Temperature stabili o appena in rialzo di modesta entità. Afa nelle ore centrali.

Domenica 20 agosto: Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti per lo più moderati settentrionali; brezze nord-orientali nelle ore più calde della giornata. Temperature praticamente immutate. Afa nelle ore centrali.