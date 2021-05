Estremisti neonazisti e antisemiti: perquisizioni e arresti nelle Marche. Volevano far saltare Equitalia e le prefetture

ASCOLI - Blitz contro un movimento neonazista e antisemita: perquisizioni anche nelle Marche. Ci sono anche le province di Macerata e Ascoli nel mirino di un'indagine della Digos de L'Aquila coordinata anche dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo nei confronti degli iscitti alla chat "Boia chi molla" che farebbe riferimento al sodalizio estremista "Ultima legione". Ai blitza partecipano anche i carabinieri del Ros, sono stati annunciati 14 arresti. Secondo gli inquirenti gli indagati volevano far saltare le sedi di Equitalia. Altri obiettivi sensibili le questure e le prefetture.

La Polizia di Stato de L'Aquila è impegnata questa mattina una operazione che tocca varie regioni d'Italia. Sono in atto perquisizioni in varie città, da La Spezia a Terni, Como, Piacenza, L'Aquila, Lecce, Modena, Cosenza, Ascoli Piceno, Macerata, Verona, Como e Chieti. Le indagini, svolte dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione e dalla Digos de L'Aquila, in collaborazione con la Postale, sono dirette dalla Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese, anche con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. Le indagini partono da accertamenti condotti sugli iscritti ad una chat neonazista e antisemita chiamata «Boia chi molla», alcuni membri dei quali appartengono anche al sodalizio estremista «Ultima legione», che è nato a Milano ma poi si è diramato in tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA