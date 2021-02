Ceriscioli con il Covid: «Solo un po' di febbre». Il messaggio di Acquaroli

ANCONA - Chi pensava che l’ex presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, dopo la strenua battaglia della prima ondata dell a pandemia, venisse esentato dal Covid si è sbagliato. Da sabato scorso l’ex governatore delle Marche ha saputo di essere positivo dopo aver fatto un tampone molecolare.

L’ex governatore ha proceduto con lo screening dopo che dal giovedì precedente si erano ammalati i genitori, positivi anche loro al Covid-19. «Come sto? Febbre bassa - racconta da casa - e qualche dolore e per ora ci fermiamo qui». Ceriscioli ha riferito della preoccupazione per il papà che è stato ricoverato: «Purtroppo ci siamo impauriti visto che ha un polmone solo e temevamo l’aggressività della malattia. Per fortuna ci hanno riferito che ha reagito alla grande, le terapie a base di plasma iperimmune e antivirali hanno prodotto una buona reazione in lui. Ora sta meglio».

Ceriscioli in mattinata ha ricevuto un messaggio dall’attuale governatore Francesco Acquaroli e una telefonata dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. «Mi ha fatto piacere» ha commentato Ceriscioli che sta affrontato il Covid senza patemi per la scuola «visto che con il primo quadrimestre siamo a posto». L’ex governatore era stato in quarantena la scorsa primavera, dopo una visita di Guido Bertolaso ad Ancona per il progetto del Covid Hospital, poi realizzato a Civitanova Marche. L’ex capo della Protezione civile era risultato positivo il giorno dopo. E oggi dice del progetto, criticatissimo all’epoca, «se le Marche oggi sono gialle è un pò anche merito della struttura di Civitanova».

