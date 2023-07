ANCONA Il festival Kum! è a rischio. Anzi, sarebbe già con un piede nella fossa. Almeno l’edizione 2023. E almeno nella sua location storica: la Mole Vanvitelliana di Ancona. Perché stante quanto comunicato dal suo direttore scientifico Massimo Recalcati, con i tagli al budget dell’assessore alla cultura del Comune di Ancona, Anna Maria Bertini, sarebbe «impossibile la realizzazione del festival nel capoluogo». Messo nero su bianco ieri da Recalcati.

L’ipotesi



Una perdita importante per la città, vista l’importanza della manifestazione e soprattutto l’indotto in termini di pubblico che, nelle ultime due edizioni pre-Covid, aveva toccato vette di 6.500-7mila presenze. Tanto che, a questo punto, la kermesse farebbe gola a Pesaro che vorrebbe farla sua. «Il Kum! da noi? Perché no - ci ha detto il sindaco Matteo Ricci - ci stiamo pensando e lavorando».

Così, sull’onda delle manifestazioni storicamente radicate in un territorio e snobbate dalle nuove amministrazioni (vedi il CaterRaduno a Senigallia), Pesaro, Capitale della Cultura 2024, fa un rapido check riguardo le risorse a disposizione e va all’acquisto. Nato nel 2017 e subito diventato un appuntamento molto atteso ad Ancona, di caratura nazionale, dopo 6 anni rischia di traslocare (nella migliore delle ipotesi). Altrimenti di dissolversi come nulla fosse. «Se veramente è un festival di importanza nazionale e internazionale, trovino degli sponsor» ribatte senza mezzi termini l’assessore Bertini.



Le risorse



L’ostacolo da superare, infatti, è quello delle risorse pubbliche. «Il festival mi ha chiesto 150mila euro - spiega Bertini - io ho risposto che potevamo contribuire con 75mila euro». La metà del budget richiesto. «In linea con gli assestamenti fatti con tutti gli altri festival della Mole» rimarca l’assessore. Ma da quanto scrive Recalcati, il contributo richiesto «tiene già conto delle peculiarità dell’anno elettorale - si legge nella nota del direttore scientifico - ed è già inferiore rispetto al passato, e proprio per questo una sua drastica riduzione renderebbe impossibile la realizzazione del festival ad Ancona». Del caso se ne è parlato anche ieri in consiglio comunale dove il sindaco del capoluogo, Daniele Silvetti, ha ribadito «di non avere alcuna preclusione a proseguire in futuro con il Kum!, ma quest’anno le risorse che abbiamo sono quelle riportate dall’assessore Bertini».



L’impasse



Al netto delle problematiche relative ai contributi economici, Recalcati aggiunge un altro dettaglio non di poco conto: il 22 giugno il direttore scientifico ha inviato una lettera al sindaco Silvetti in merito al prosieguo del festival. «Ad oggi - sottolinea - quella lettera attende una risposta». «Ma io ho incontrato il presidente del Fondo Mole che si è fatto portavoce delle istanze del festival» assicura Bertini. «Siamo noi i proprietari del marchio e invitiamo chiunque a non farne uso senza che vi siano i dovuti accordi formali» precisa Recalcati. Insomma, la via del Kum! verso la Mole si fa sempre più buia.