Anche gli animali domestici soffrono per le alte temperature. Come aiutarli e cosa fare in caso di colpo di calore? Professor Matteo Cerquetella, docente di Clinica medica e presidente del corso di studi in Medicina veterinaria dell’Università di Camerino: perché i cani e i gatti quando fa molto caldo vanno incontro a problemi?

«Hanno un rapporto con il caldo molto differente. Non sono in grado di sudare come noi ma hanno un altro modo di disperdere calore. Quindi, attivano diversi meccanismi di difesa».

Quali?

«Aumentano la frequenza respiratoria e respirano a bocca aperta, favorendo la termoregolazione. Ma il punto è che con il caldo si ha vasodilatazione periferica e questo andrà a richiedere maggior sforzo al sistema cardio-circolatorio specialmente quello dei cani di grandi taglia, animali che hanno delle patologie o alcune razze con il muso schiacciato come il bulldog inglese, i carlini che, per la loro caratteristica anatomica, potranno avere maggiori difficoltà a fare entrare l’aria nei polmoni».

Come si avverte che l’animale è in sofferenza?

«Diventa apatico. È molto meno attivo e tende a sdraiarsi, ma soprattutto ansima eccessivamente. La respirazione è un segnale che non va trascurato. Se la situazione perdura allora è meglio recarsi dal medico veterinario di fiducia. Tutto dipende ovviamente dal contesto. Se l’animale ansima ma sta in un ambiente ombreggiato potrebbe essere il suo modo di reagire al calore; se è all’aperto, potrebbe trattarsi di un colpo di calore».

Che cos’è?

«Quando la temperatura corporea inizia a salire troppo e in fretta, innescando una serie di reazioni negative che coinvolgono tutto l’organismo. La temperatura corporea normale del cane e del gatto è di circa 38,5°C; se aumenta troppo come conseguenza della temperatura ambientale ci troviamo di fronte ad una vera emergenza».

Come possiamo prevenirlo?

«Prendendoci cura dei nostri amici animali. Non lasciarli assolutamente in macchina. Se vivono all’esterno, installare un riparo (se possibile in un luogo ventilato): non devono essere esposti alla luce diretta del sole se non per loro scelta e comunque non nelle ore più calde. Ed è fondamentale mettere sempre a disposizione tantissima acqua fresca - non fredda - cambiandola spesso. Non solo affinché sia sempre pulita, ma per invogliare l’animale a bere e stimolarlo ad idratarsi».

Altri consigli?

«Va posta attenzione anche all’alimentazione. Durante le ore calde magari l’animale è inappetente, pertanto i pasti andrebbero spostati nelle ore più fresche. E poi bisogna essere molto attenti al tipo di cibo che gli diamo e vigilare che beva di conseguenza. Per l’eventuale somministrazione di integratori, è meglio parlare prima con il medico veterinario che conosce l’animale e sa se ne ha veramente bisogno. Infine, non indirizzare il ventilatore o il condizionatore sull’animale. Questo, infatti, può generare problemi respiratori o oculo-congiuntivali. E adeguare gli orari delle attività all’aperto con le ore più fresche».