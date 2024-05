Carlo Ciccioli, candidato a Bruxelles in quota Fratelli d’Italia: lei è il marchigiano con più chance di essere eletto europarlamentare. Da 1 a 10, quanto ci crede?

«È il partito di FdI che crede sull’eleggibilità di un rappresentante per ciascuna delle Regioni che compongono la circoscrizione Centro, quindi anche nelle Marche. Le congiunture in questa tornata elettorale sono molto favorevoli per centrare l’obiettivo. Le Marche possono sperare di avere un proprio rappresentante dopo oltre 20 anni».

Teme che un risultato particolarmente positivo di Fratelli d'Italia in termini di voti creerebbe problemi all'interno della coalizione di centrodestra in Regione? In particolare con la Lega.

«Non ci saranno contraccolpi sulla giunta Acquaroli perché non siamo un cartello elettorale, siamo una coalizione politicamente unita, fondata su programmi concreti. Da due anni a tirare la volata siamo noi di FdI, un partito che si fonda su principi solidi quali il concetto di squadra e classe dirigente, sapendo rinunciare anche a poltrone quando è utile alla causa. Ciò che ci preme è portare a compimento la nostra visione politica nelle Marche, in Italia e in Europa».

Quali sono le tre questioni principali che dalle Marche porterebbe a Bruxelles se fosse eletto?

«Se si è spinti dal furore ideologico senza comprendere le conseguenze delle decisioni, non si portano avanti gli interessi degli europei».

Quali, per esempio?

«Settori come agricoltura, pesca, transizione ecologica ed energetica che non possono essere guidate inseguendo le eco-follie. Questi non sono più i tempi dell’austerità, bensì di politiche espansive che generino liquidità, credito, investimenti e sviluppo alle imprese. Occorre, inoltre, sburocratizzare norme e regolamenti, armonizzare le politiche del costo del lavoro a livello europeo».

Le Marche hanno un peso specifico considerato marginale in Italia, come faremo a contare addirittura in Europa?

«Le Marche hanno avuto un peso specifico marginale in Italia con il Pd e la sinistra. Con FdI e il centrodestra, il trend si è invertito ed è sotto gli occhi di tutti. Con l’elezione di Francesco Acquaroli siamo stati gli apripista, insieme all’Abruzzo, dell’ascesa di Giorgia Meloni al governo dell’Italia. Completiamo la filiera istituzionale, aggiungendo il tassello più difficile: l’elezione di un parlamentare europeo marchigiano. Diventando maggioranza anche nelle istituzioni a Bruxelles, avremo centrato un allineamento di partiti e coalizioni che molte volte il Pd ha avuto, sprecandolo. Ma con noi questo non accadrà».

Cosa cambierebbe e cosa salverebbe dell'attuale gestione dell'Unione europea?

«Da salvare c’è veramente poco, eccezion fatta per la risposta compatta a seguito della presentazione, da parte dell’Italia, del Piano Mattei per l’Africa. Cambierei certamente il voto all’unanimità, inserendo quello a maggioranza, così da evitare il potere di veto».

Altro?

«Cambierei soprattutto maggioranza. Se i Conservatori Europei, famiglia politica che si sta allargando, avranno un buon risultato, significa essere della partita per la formazione della nuova Commissione, con una maggioranza non ostile come quella attuale costituita sull’asse Popolari-Socialisti-Verdi».